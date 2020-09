Tichanowskaja fordert Russen zur Unterstützung der Proteste auf

MINSK (dpa-AFX) - Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat Russland zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Belarus (Weißrussland) und zu einem Ende der Lügenpropaganda aufgerufen.



"Unterstützen Sie das belarussische Volk", sagte sie am Mittwoch in einer Videoansprache an die Russen. Die Unwahrheiten der russischen Staatsmedien würden die Beziehungen der eng verbundenen Völker vergiften, sagte sie. Die russischen Medien sollten ehrlich darüber berichten, warum sich das belarussische Volk gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko stelle.

Der Staatschef hatte sich nach der Präsidentenwahl vor gut vier Wochen mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen die 37-jährige Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin der Wahl. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik. Seit dem 9. August gibt es täglich Proteste, bei denen die Sicherheitskräfte teilweise brutal vorgingen.

"Das Wahlergebnis widerspricht dem gesunden Menschenverstand", sagte Tichanowskaja in dem Video. Lukaschenko habe nach einer jahrelangen Wirtschaftskrise keine Chance auf eine Wiederwahl gehabt. In dem Land fehle es an Grundrechten und Freiheit. Die Wahl sei komplett manipuliert worden.

"Lukaschenko hält die Macht nur dank der unglaublichen Brutalität und der Unterdrückung der Demonstranten", sagte Tichanowskaja. Er habe angeordnet, auf die friedlichen Demonstranten zu schießen und andere Mittel gegen sie einzusetzen. "Das wird die Proteste aber nicht aufhalten."

Zudem versuchen die Behörden auch, die Arbeit des Koordinierungsrates der Opposition zu stoppen. Mehrere Mitglieder wurden festgenommen oder zur Ausreise gedrängt. Tichanowskaja reiste unter Druck der Behörden in das EU-Land Litauen aus. Die bekannte Oppositionelle Maria Kolesnikowa wurde festgenommen. Über ihren Aufenthaltsort gab es zunächst keine näheren Informationen./thc/DP/nas