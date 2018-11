Tianze Information Industry: Verständliche Reaktion?

Für die Aktie Tianze Information Industry aus dem Segment "Anwendungssoftware" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.11.2018 ein Kurs von 11,6 CNY geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tianze Information Industry entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianze Information Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,19 CNY. Der letzte Schlusskurs (11,6 CNY) weicht somit -23,63 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 11,85 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,11 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tianze Information Industry ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Tianze Information Industry-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Tianze Information Industry aktuell mit dem Wert 49,46 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52,32. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Tianze Information Industry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -16,38 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -27,51 Prozent im Branchenvergleich für Tianze Information Industry bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,11 Prozent im letzten Jahr. Tianze Information Industry lag 23,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.