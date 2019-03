Tianyun: So schnell kann es gehen

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Tianyun per 24.03.2019, 01:00 Uhr bei 1,4 HKD. Tianyun zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tianyun auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tianyun wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Tianyun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Tianyun gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,35 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 30,41 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tianyun. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 10 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Tianyun momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Tianyun auf dieser Basis überverkauft (Wert: 16,67). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Tianyun wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.