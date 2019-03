Tianshui Huatian: Was könnte jetzt noch passieren?

Per 10.03.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Tianshui Huatian am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6,26 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Tianshui Huatian nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Tianshui Huatian schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,32 % und somit 1,63 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,95 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tianshui Huatian-Aktie ein Durchschnitt von 5 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,26 CNH (+25,2 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (4,76 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+31,51 Prozent), somit erhält die Tianshui Huatian-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Tianshui Huatian erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Tianshui Huatian lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tianshui Huatian in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".