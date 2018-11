Tianma Microelectronics präsentiert innovative Display-Lösungen auf Electronica 2018

München (ots/PRNewswire) - Tianma Microelectronics Co., Ltd.(Tianma), ein führender internationaler Anbieter vonDisplay-Lösungen, nahm an der alle zwei Jahre stattfindendenElectronica 2018 teil, die am 13. November in München (Deutschland)ausgerichtet wurde. Tianma präsentierte auf der Electronica eineReihe neuer Produkte und seine neuesten technologischenErrungenschaften.Tianma hat in der ersten Jahreshälfte seine Position alsweltgrößter Lieferant von vollwertigen LCD-Displays verteidigt undlag im ersten Quartal 2018 bei LCD-Instrumententafeln für Fahrzeugeauf dem dritten Platz.Highlight 1: Kfz-Vollbild- Autocockpit-DisplayMit dem Display hebt sich Tianma auf dem umkämpften Markt fürLCD-Instrumententafeln von den Mitbewerbern ab und legt ein solidesFundament für seine Führerschaft auf dem weltweiten Kfz-Markt.- RückspiegelDer brandneue 8,8 Zoll e-Mirror besitzt eine ultraschmaleEinfassung (U/L/R (mm): 1,7/1,7/1,7) mit den folgenden technischenDaten: Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 95 °C, weiterBetrachtungswinkel 88/88/88/88, Leuchtdichte 4000 cd/m². Erverbessert den Fahrkomfort bei allen denkbaren Umgebungsbedingungen.Mit der automatischen Abblendfunktion kann der Fahrer ganz einfachzwischen Normal- und Streaming-Media-Modus wechseln, wodurch sich dasFahrerlebnis deutlich verbessert.- Schmales 12,3 Zoll Freiform-DisplayEin 12,3 Zoll a-Si Freiform-Display passt sich ideal in dieArmaturentafel ein, wobei die Aussparung über der Armaturentafel fürSmart-Accessories wie integrierte Kameras entsprechend demKundenwunsch individualisiert werden kann. Das Schaltungsdesign imDisplaybereich verfügt über VPIA-Technologie (Vertical Gateline inPixel Array) und ermöglicht eine ultraschmale Einfassung (1,1 mm) undein schaltungsfreies Design. Das Display ist praktisch randlos. Eine7,5 mm große Bohrung kann einen Pointer oder eine Kamera aufnehmen.Highlight 2: Wie gut kennen Sie sich mit Smart Industrial aus?- ESL revolutioniert Smart RetailTianma hat das allererste vollreflektierende 2,13 ZollESL-(Electronic Shelf Label-)Display auf den Markt gebracht. Eszeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Reflektivität,lange Lebensdauer und breiten Temperaturbereich aus. Die von Tianmaentwickelte vollreflektierende, niederfrequente TFT-Lösung hat beimEnergieverbrauch gegenüber der herkömmlichen e-ink-Technologie klardie Nase vorn.- Wasserdichter Touchscreen, für Handschuhe geeignetMit Blick auf den europäischen Markt für industrielle Steuerungenhat Tianma eine Reihe von wasserdichten 7/10,1/21,5 Zoll Touchscreensausgestellt, die auch mit Handschuhen bedient werden können. Miteinem Komplettsortiment an integrierten Touchscreen-Lösungen will dasUnternehmen die Märkte für industrielle Steuerungen undMedizintechnik bedienen.Highlight 3: Großdisplay für anspruchsvolle MedizinanwendungenTianma hat ein hochauflösendes 30 Zoll 6-Megapixel Farbdisplay mithoher Leuchtdichte von 1000 cd/m² und hohem Kontrastverhältnis von1500:1 entwickelt, das den Bildschirm bei hellem Umgebungslichtnahezu blendfrei und deutlich besser lesbar macht. Mit der von Tianmaentwickelten SFT2-Technologie verbessert sich das Kontrastverhältnisdes Displays gegenüber dem Vorgänger um ungefähr 30 Prozent.Als Branchengröße auf dem Weltmarkt für Display-Technologiebetreut Tianma, dessen Leitspruch "To Create Colorful Life" lautet,seine Kunden mit umfassenden neuen Display-Produkten undkundenspezifischen Dienstleistungen. Tianma will seineFührungsposition in der Branche weiter ausbauen und durchInnovationsarbeit für seine Partner und Kunden einen höheren Mehrwertschaffen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/786101/Car_cockpit_display.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/786102/Tian_Ma.jpgPressekontakt:Frau Lu+86-134-2183-7804lujinexpo@163.comOriginal-Content von: Tianma, übermittelt durch news aktuell