Tianli Education: Reagiert die Aktie?

Für die Aktie Tianli Education aus dem Segment "Bildungsdienste" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 25.05.2020, 10:24 Uhr, ein Kurs von 4.44 HKD geführt.

Die Aussichten für Tianli Education haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tianli Education zahlt die Börse 30,3 Euro. Dies sind 55 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 67,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Tianli Education wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tianli Education mit einer Rendite von 56,94 Prozent mehr als 65 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,53 Prozent. Auch hier liegt Tianli Education mit 65,47 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.