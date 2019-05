Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction: Endlich geschafft?

Der Kurs der Aktie Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction steht am 07.05.2019, 16:40 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 19,41 CNY. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,06 ist die Aktie von Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (72,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 0,98 Prozentpunkte (1,03 % gegenüber 2,01 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".