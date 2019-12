Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction: Tief bewertet?

Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen", notiert aktuell (Stand 13:39 Uhr) mit 15 CNY sehr deutlich im Minus (-2.53 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction aktuell 1, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,3 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 71,72. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tianjin Lvyin Landscape and Ecology Construction auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.