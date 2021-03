Tianjin Jing Wei Electric Wire: Anleger aufgepasst!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Tianjin Jing Wei Electric Wire am 21.03.2021, 09:04 Uhr, mit dem Kurs von 8.3 . Die Aktie der Tianjin Jing Wei Electric Wire wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tianjin Jing Wei Electric Wire auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tianjin Jing Wei Electric Wire investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,17 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,91 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tianjin Jing Wei Electric Wire beträgt das aktuelle KGV 30,23. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Tianjin Jing Wei Electric Wire ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Tianjin Jing Wei Electric Wire mit einer Rendite von 18,15 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,14 Prozent. Auch hier liegt Tianjin Jing Wei Electric Wire mit 22,28 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tianjin Jing Wei Electric Wire?

Wie wird sich Tianjin Jing Wei Electric Wire nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Tianjin Jing Wei Electric Wire Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Tianjin Jing Wei Electric Wire Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken