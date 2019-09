Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food: Was soll das denn werden?

Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 07:51 Uhr) mit 11.99 CNY im Minus (-0.69 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,74 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food mit einer Rendite von 2,42 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,68 Prozent. Auch hier liegt Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food mit 12,1 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,88 CNY mit dem aktuellen Kurs (12,07 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -6,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 12,2 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,07 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tianjin Guifaxiang 18th Mahua Food ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.