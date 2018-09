Tianjin Faw Xiali Automobile: War das alles?

Der Kurs der Aktie Tianjin Faw Xiali Automobile stand am 31.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 3,37 CNY. Der Titel wird der Branche "Automobilhersteller" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Tianjin Faw Xiali Automobile nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tianjin Faw Xiali Automobile wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Tianjin Faw Xiali Automobile auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Tianjin Faw Xiali Automobile erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -6,09 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -34,89 Prozent im Branchenvergleich für Tianjin Faw Xiali Automobile bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,19 Prozent im letzten Jahr. Tianjin Faw Xiali Automobile lag 43,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Tianjin Faw Xiali Automobile ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tianjin Faw Xiali Automobile-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 70,97, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.