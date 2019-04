Tianjin Chase Sun Pharmaceutical: Das ist mal eine Nummer!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Tianjin Chase Sun Pharmaceutical per 02.04.2019, 04:22 Uhr bei 3,74 CNY. Tianjin Chase Sun Pharmaceutical zählt zum Segment "Arzneimittel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tianjin Chase Sun Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -13,76 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +3,97 Prozent im Branchenvergleich für Tianjin Chase Sun Pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,12 Prozent im letzten Jahr. Tianjin Chase Sun Pharmaceutical lag 3,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tianjin Chase Sun Pharmaceutical aktuell 0,54. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Tianjin Chase Sun Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,43 CNY. Der letzte Schlusskurs (3,71 CNY) weicht somit +8,16 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (3,31 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,08 Prozent Abweichung). Die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.