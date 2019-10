Tianjin Capital Environmental Protection: Das hätte keiner erwarten können!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tianjin Capital Environmental Protection, die im Segment "Umwelt- und Facility Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.10.2019, 00:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 2.82 HKD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Tianjin Capital Environmental Protection-RSI ist mit einer Ausprägung von 60,53 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 52, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Tianjin Capital Environmental Protection erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -16,72 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,6 Prozent im Branchenvergleich für Tianjin Capital Environmental Protection bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,78 Prozent im letzten Jahr. Tianjin Capital Environmental Protection lag 0,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tianjin Capital Environmental Protection zahlt die Börse 8,3 Euro. Dies sind 98 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 459,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.