Tianjin 712 Communication & Broadcasting: Ein sicheres Investment?

Tianjin 712 Communication & Broadcasting, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommunikationsausrüstung", notiert aktuell (Stand 03:50 Uhr) mit 35.86 CNH beinahe unverändert (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tianjin 712 Communication & Broadcasting auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Tianjin 712 Communication & Broadcasting auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Tianjin 712 Communication & Broadcasting in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Tianjin 712 Communication & Broadcasting hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Tianjin 712 Communication & Broadcasting damit 31,95 Prozent über dem Durchschnitt (-0,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -3,96 Prozent. Tianjin 712 Communication & Broadcasting liegt aktuell 35,16 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tianjin 712 Communication & Broadcasting investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,28 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tianjin 712 Communication & Broadcasting?

Wie wird sich Tianjin 712 Communication & Broadcasting nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Tianjin 712 Communication & Broadcasting Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Tianjin 712 Communication & Broadcasting Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken