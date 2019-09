Tiangong: Da muss man staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "Travis Perkins":

Der Kurs der Aktie Tiangong steht am 11.09.2019, 10:45 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 2.31 HKD. Der Titel wird der Branche "Stahl" zugerechnet.

Die Aussichten für Tiangong haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tiangong erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -4,28 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,16 Prozent im Branchenvergleich für Tiangong bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,28 Prozent im letzten Jahr. Tiangong lag 42,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,71 Prozent und liegt damit 0,96 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,67). Die Tiangong-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Tiangong beläuft sich mittlerweile auf 2 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,31 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,5 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,38 HKD. Somit ist die Aktie mit -2,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".