Tian An China Investment: Schon gehört?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tian An China Investment. Die Aktie notiert im Handel am 13.09.2019, 19:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 3.73 HKD.

Die Aussichten für Tian An China Investment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Tian An China Investment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,35 % und somit 1,13 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,22 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,45 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 29,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tian An China Investment auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Tian An China Investment ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tian An China Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,19, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.