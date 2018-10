Tian Chang: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Tian Chang unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien". Die Tian Chang-Aktie notierte am 12.10.2018 mit 0,32 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tian Chang entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tian Chang. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Tian Chang anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 78,95 Punkten, was bedeutet, dass die Tian Chang-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Tian Chang ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 74,36). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Damit erhält Tian Chang eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,46. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tian Chang zahlt die Börse 11,46 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Manufactured Goods" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 23,13. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.