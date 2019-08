TianYu Eco-Environment: Alles unter Kontrolle?

Für die Aktie TianYu Eco-Environment aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 20.08.2019, 08:19 Uhr, ein Kurs von 8.47 CNY geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für TianYu Eco-Environment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über TianYu Eco-Environment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält TianYu Eco-Environment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,43 % ist TianYu Eco-Environment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (2,3 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: TianYu Eco-Environment lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TianYu Eco-Environment in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".