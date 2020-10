Thyssenkrupp zeigt Auflösungserscheinungen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Denn die Aktie muss ein Minus von rund sechs Prozent schlucken. Nur noch 4,04 EUR müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Die Aktie müsste nur rund sechs Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 3,82 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Ein Kurs von 5,92 EUR errechnet sich momentan für die 200er-Durchschnittslinie. Für Thyssenkrupp sind ausgehend von dieser Betrachtungsweise demnach langfristige Abwärtstrends zu unterstellen. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 5,29 EUR notiert.

