Thyssenkrupp das war erst der Anfang!

Einen Traumstart legt heute Thyssenkrupp hin. So kann der Kurs satte rund sechs Prozent zulegen. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 5,30 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die von Thyssenkrupp nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Anleger, die bei Thyssenkrupp steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

