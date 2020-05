Thyssenkrupp startet heute einen wahren Sturmlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bei Thyssenkrupp knallen heute die Sektkorken. Schließlich wird die Aktie rund sieben Prozent nach vorne katapultiert. Damit verteuert sich das Papier auf nun 5,99 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 6,47 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Der Kursverlauf von Thyssenkrupp verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

