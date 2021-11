Thyssenkrupp: Das sieht gut aus! Treffer + 26%!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am Abend des 25. Oktober hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit thyssenkrupp hingewiesen. In unserem Artikel hatten wir geschrieben: „Die fallende 100-Tage-Linie konnte von Thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 seit Ende August nicht mehr nachhaltig genommen werden. Am Montag stieg die Aktie im Tagesverlauf bis auf 8,918 Euro und jetzt wird es spannend, ob dieser Ausbruchversuch gelingt. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung