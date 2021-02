Thyssenkrupp mit sauberem Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp legt heute einen Traumstart hin. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund vier Prozent vorne. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 11,03 EUR lag das bisherige Hoch. Die Spannung bei Thyssenkrupp ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die von Thyssenkrupp nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

