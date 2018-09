Thyssenkrupp plant Aufspaltung in zwei Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp soll in zwei eigenständige Unternehmen aufgespalten werden.



Das werde der Vorstand dem Aufsichtsrat auf einer Sitzung am Sonntag vorschlagen, teilte Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mit.