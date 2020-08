Thyssenkrupp mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Bullen schwingen heute bei Thyssenkrupp eindeutig das Zepter. Schließlich hüpft der Kurs satte rund drei Prozent nach oben. Mittlerweile wechseln die Papiere für 7,26 EUR den Besitzer. Doch wie geht es nun weiter?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. Bei 7,42 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Thyssenkrupp-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

