Bei Thyssenkrupp fliegt heute der Deckel weg!

Am heutigen Tage kann Thyssenkrupp massiv zulegen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieses wichtige Tief wurde bei 3,82 EUR markiert. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Thyssenkrupp also ganz genau hinsehen.

Anleger, die von Thyssenkrupp nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

