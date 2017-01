Thyssenkrupp erhält Zuschlag für Zementanlage in Algerien

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat in Algerien einen Großauftrag an Land gezogen.



Der Auftragswert für die Zementanlage liege im "mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich", teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die neue Anlage mit einer Produktionskapazität von 6 000 Tonnen Zementklinker pro Tag solle 2019 in Betrieb gehen. Die Anlage soll in Sigus, Wilaya Oum El Bouaghi, südlich von Constantine, etwa 340 Kilometer östlich von Algier gebaut werden. Bereits 2013 hatten die Essener einen Großauftrag für eine neue Zementanlage mit einer genauso großen Kapazität von dem algerischen Zementhersteller Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA) erhalten. Laut Thyssenkrupp zahlen sich langfristige Kundenbeziehungen aus./jha/fbr