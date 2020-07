Thyssenkrupp bläst zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Glänzende Augen sind heute bei allen Thyssenkrupp-Anteilseignern zu sehen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund zwei Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Tief bei 5,81 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 7,92 EUR verläuft. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

