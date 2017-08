Thyssenkrupp baut Düngemittelanlage in Brunei

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp hat einen Großauftrag aus Brunei an Land gezogen.



Wie der Industriekonzern am Montag mitteilte, wird er eine Düngemittelkomplex für das Sultanat bauen. Der Vertrag über den Bau der Anlage tritt voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft. Über den Auftragswert machte Thyssenkrupp keine Angaben. Branchenkreise sehen ihn aber in einem hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein Sprecher des Konzerns wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern.

Die Anlage soll im Sungai Liang Industrial Park in unmittelbarer Nachbarschaft der vor Ort ansässigen Öl- und Gas-Industrie entstehen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Produziert wird der Stickstoffdünger in erster Linie für den Exportmarkt. Die Kapazität der Anlage liegt bei 2200 Tonnen Ammoniak und 3900 Tonnen Harnstoff pro Tag./she/stb