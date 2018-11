Thyssenkrupp: Weiter Probleme bei Stahlproduktion wegen Rhein-Niedrigwasser

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp rechnet noch für die kommenden Monate mit negativen Auswirkungen auf sein Stahlgeschäft im Zusammenhang mit den niedrigen Pegelständen des Rheins.



Der Konzern fahre die Produktion derzeit zwar wieder hoch, sagte der Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens in Essen. Die vorherigen Ausfälle aus dem vierten Quartal würden aber noch im ersten und auch im zweiten Quartal noch zu spüren sein.

Thyssenkrupp hat mit Produktions- und Lieferausfällen im Stahlgeschäft wegen des Niedrigwassers in Folge des trockenen Sommers zu kämpfen. So konnte das Stahlwerk in Duisburg nicht mehr genügend Rohstoffe bekommen und musste die Produktion drosseln./nas/men