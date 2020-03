Thyssenkrupp: RuMaS-Abonnenten wechseln ins Lager der Bullen! Update

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Wenn man sich den thyssenkrupp-Chart DE0007500001 anschaut, müsste man meinen, dass es mit den Kursverlusten irgendwann vorbei sein muss. In unserem letzten Beitrag im Express-Service über thyssenkrupp am Sonntag hatten wir Hoffnung verbreitet und an einen Kursanstieg oberhalb der 7-Euro-Marke geglaubt. Der schwarze Montag hat dieses Szenario durchkreuzt und jetzt könnte der erneute Kursverlust eine Einladung zum Einstieg sein. Es gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



