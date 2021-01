Thyssenkrupp – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Schließlich hüpft die Aktie satte rund sieben Prozent nach oben. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 9,84 EUR hingelegt werden. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 9,59 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die bei Thyssenkrupp eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.