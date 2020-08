Thyssenkrupp – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Sektkorken knallen heute bei Thyssenkrupp. Die Aktie schießt nämlich um rund zwei Prozent nach oben. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 7,18 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 7,42 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Thyssenkrupp.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn demnach sind für Thyssenkrupp Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 6,97 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

