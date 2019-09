Thyssenkrupp: Jetzt überschlagen sich die Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Jetzt ist es amtlich: Thyssenkrupp wird nach einem beispiellosen Niedergang an der Börse den Dax verlassen müssen. Wie die Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte, rückt für den Industriekonzern der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines in den deutschen Leitindex auf, Thyssenkrupp dagegen wird sich ab dem 23. September im MDax wiederfinden. Es ist eine Zäsur, handelt es beim Essener Unternehmen doch um ...



