Thyssenkrupp: Ist die Luft schon wieder raus?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Paukenschlag in der vergangenen Woche mit der angekündigten Aufspaltung von Thyssenkrupp in zwei neue börsennotierte Unternehmen hatte die Aktie sichtbar aus ihrer bisherigen Lethargie gerissen. Allerdings startet die neue Börsenwoche wenig erfreulich, was zu sortieren ist.

Zerschlagung verhindert!

Erstens: Die Entscheidung, das bisheriges Geschäft in zwei neue Unternehmen namens Thyssenkrupp Industrials und Thyssenkrupp Materials aufzuteilen, ist letztlich eine Kapitulation vor den aktivistischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.