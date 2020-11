Thyssenkrupp: Hier ist Feuer drin!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bei Thyssenkrupp geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. 5,87 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Thyssenkrupp-Aktie.

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bei 5,68 EUR lag das bisherige Hoch. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 5,73 EUR, sodass Thyssenkrupp in Aufwärtstrends verläuft. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Thyssenkrupp kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.