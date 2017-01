Thyssenkrupp-Hauptversammlung: U-Boot-Deals, heikle Umsiedlungen, Stahlstaub-Gefahren (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bochum (ots) -Zur morgigen Thyssenkrupp-Hauptversammlung fordert ein NGO-Bündnisden Konzern dringend auf, bei Umwelt- und Menschenrechtennachzubessern:RÜSTUNGThyssenkrupp (TK) liefert seine Kriegsschiffe und U-Boote inKrisenregionen der Welt, aktuell etwa nach Ägypten und Israel. Trotzanhaltender Menschenrechtsverletzungen durch das Militär wurde imDezember 2016 ein U-Boot an Ägypten übergeben. In den vergangenenzwei Jahren hat sich Ägypten mit der Golfallianz am Krieg im Jemenbeteiligt. Über 6.000 Menschen wurden getötet, etwa die Hälfte derBevölkerung hungert - auch aufgrund einer von Saudi-Arabien undÄgypten durchgesetzten Seeblockade. Neuen Ärger bringt die Bestellungvon drei U-Booten aus Israel. Das Geschäft steht im Verdacht derVetternwirtschaft, gegen Premier Netanjahu und auch bei TK laufenErmittlungen. "2016 war für die Marinesparte ein Jahr der Niederlagenund Skandale. Höchste Zeit, sie komplett neu aufzustellen", fordertBarbara Happe von urgewald.LIEFERKETTENFür die von TK gekaufte Kokskohle aus den Minen von Vale und RioTinto in Mosambik wurden Menschen in Gebiete umgesiedelt, die keinenZugang zu sauberem Wasser oder Möglichkeiten des Broterwerbs bieten.Sie wurden dafür nie angemessen entschädigt. Obwohl das Bündnis StopMad Mining TK schon im Sommer 2015 über die Missstände informierte,hat der Konzern immer noch keine Verantwortung für Menschenrechte inseiner Lieferkette übernommen, wie es die UN-Leitprinzipienvorschreiben. "So macht sich Thyssenkrupp mitschuldig an denMenschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen seinerLieferanten", sagt Anna Backmann von der Christlichen InitiativeRomero (CIR). CIR und die NGO SumOfUs haben über 30.000Unterschriften gesammelt, die den Konzern zum sofortigen Handelnauffordern.STAHLWERKNoch immer steht das Thyssenkrupp-Stahlwerk TKCSA imbrasilianischen Rio de Janeiro massiv in der Kritik. "Seit zehnJahren protestieren die lokalen Fischer wegen ihrer Einbußen beimFischfang durch den Bau des Stahlwerks. Noch immer haben sie keineEntschädigung erhalten", kritisiert Igor Birindiba Batista vomNetzwerk Kooperation Brasilien (KoBra). Zu ihren 5.763 Klagen kommenrund 300 Zivilklagen der Anwohner*innen aufgrund desgesundheitsgefährdenden Stahlwerkstaubs. "Statt Verantwortung zuübernehmen, plant TK den Verkauf des Werks", kritisiert ChristianRussau von den Kritischen Aktionären. Er stellt zudem infrage, obdessen Betrieb legal ist. "Das Werk hat nur dank einer richterlichenEilverfügung die Betriebsgenehmigung erhalten, im Dezember 2016 erhobdie Staatsanwaltschaft erneut Anklage. TK drohen Schadenersatz undGeldstrafen. "Hätte der Konzern auf die Kritik gehört, wäre ihm dasMilliardengrab erspart geblieben."Weitere Informationen:Gegenanträge herunterladen: http://ots.de/VnZS3Digitale Pressemappe: www.ci-romero.de/presse_studie_diebstahlPressekontakt:KONTAKTE:Für Interviews und Fotos stehen wir am Freitag, 27.1., ab 8.30 Uhrvor dem RuhrCongress in Bochum zur Verfügung.Anna BackmannChristliche Initiative Romero (CIR), Mobil: 0163-633 7933,backmann@ci-romero.deBarbara HappeUrgewald, Mobil: 0172 - 6814474, barbara@urgewald.deChristian RussauKritische Aktionäre, Mobil: 0171 - 2095585, christian.russau@fdcl.orgIgor Birindiba BatistaKoBra, Mobil: 0176 - 84306995, igorbirindibabatista@live.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell