Thyssenkrupp: Falls es keine Lösung gibt!

Nach der gescheiterten Fusion der Stahl-Sparte mit Tata und der abgesagten Aufspaltung des Konzerns, soll Thyssenkrupp bekanntlich knallhart saniert werden. 6000 Stellen sollen wegfallen, hatte Konzernchef Guido Kerkhoff angekündigt, 4000 davon alleine in Deutschland. Dass man sich daher nicht nur innerhalb der Belegschaft des Essener Konzerns Sorgen macht, sondern auch in der Politik, liegt nahe. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will laut



