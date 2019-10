Thyssenkrupp: Empfehlung in schwierigen Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Aller aktuellen Wirrungen zum Trotz, auch der angekündigten Auflösung ganzer Abteilungen, hat Thyssenkrupp in der zurückliegenden Woche an der Börse zugelegt. Auch am Freitag ging es mit der Aktie des angeschlagenen Konzerns noch einmal aufwärts auf fast 13 Euro. Annähernd sechs Prozent beträgt damit das Wochenplus bei Thyssenkrupp, auch auf Monatssicht steht für die Anleger wieder ein kleiner Gewinn. Möglicherweise hatte ...



