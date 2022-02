Thyssenkrupp-Chefin Merz verspricht profitables Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp -Chefin Martina Merz hat den Eigentümern des Industrie- und Stahlkonzerns bei der Hauptversammlung ein gewinnträchtiges Wachstum in Aussicht gestellt. Thyssenkrupp befinde sich zwar weiter im Umbau. "Aber unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen, das rückt in greifbare Nähe", sagte Merz am Freitag. Gleichzeitig räumte sie ein: "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und hinmüssen. Aber wir kommen aus der Kurve."

Eine Verselbstständigung des Stahlgeschäfts werde weiter geprüft, sagte Merz. "Wir sind unverändert überzeugt davon, dass eine eigenständige Aufstellung dem Stahl die bestmöglichen Zukunftsaussichten eröffnet." Thyssenkrupp ist der größte deutsche Stahlproduzent.

Wegen der Pandemie fand die Aktionärsversammlung bereits zum zweiten Mal online statt. Nach Unternehmensangaben verfolgten rund 3000 Menschen die Hauptversammlung vor Bildschirmen.