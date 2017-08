Thyssenkrupp: Die Auftragsbücher sind prall gefüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

die Thyssenkrupp AG hat am 10. August die Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016/2017 vorgelegt, das am 30. September 2017 endet. Mit den neuen Zahlen sieht sich der Industriekonzern in seiner operativen Entwicklung weiterhin auf Kurs.

„In den ersten neun Monaten haben wir neue Aufträge für mehr als 32 Mrd. Euro erhalten“, kommentierte CEO Heinrich Hiesinger: „Das ist der beste Wert seit Beginn der Strategischen Weiterentwicklung.“ Vor allem freute den Konzernchef, dass alle Unternehmensbereiche zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

An dieser Stelle sehen wir uns zunächst die Entwicklung beim Auftragseingang und Umsatz an.

Zweistelliges Umsatzwachstum!

Beim Auftragseingang legte das DAX-Unternehmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 auf Jahresbasis um 16% zu. Im dritten Quartal belief sich das Plus auf 14%.

Den Geschäftsbereichen Elevator Technology sowie Components Technology gelangen in den ersten neun Monaten abermals Bestwerte beim Auftragseingang. Die dritte Industriegütersparte, Industrial Solutions hat ihren Auftragseingang nach einem bereits guten ersten Halbjahr im dritten Quartal binnen Jahresfrist annähernd verdoppelt. Das Unternehmen sieht für diesen Bereich die „Trendwende geschafft“.

Der Umsatzerlös stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 9% auf rund 32 Mrd. Euro. Im dritten Quartal legte die Kennzahl sogar um 11% zu.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.