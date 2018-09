Thyssenkrupp: Aufspaltung! Kurs geht durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Investoren fordern es schon lange, nun beugt sich der Essener Industriekonzern. Wie die thyssenkrupp AG in einer Pressemitteillung verlautbaren lässt, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am kommenden Sonntag, dem 30. September 2018, die Teilung des Unternehmens vorschlagen.

Spaltung soll Fokussierung auf bestimmte Sparten ermöglichen

Der Konzern soll in zwei selbstständige, börsennotierte Unternehmen mit deutlich engerem Fokus aufgeteilt werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.