Thyssenkrupp: Anlass zur Hoffnung!

Thyssenkrupp geht es nicht gut. Noch immer steht der Essener Stahlkonzern vor einem fundamentalen Umbruch, tausende Mitarbeiter fürchten nach wie vor um ihre Jobs. An der Börse allerdings ging es mit Thyssenkrupp zuletzt aufwärts, der Zugewinn aus dem vergangenen Monat liegt bei rund 12 Prozent. Auch am Mittwoch im frühen Handel lag die Aktie im Plus bei bis zu 13,82 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



