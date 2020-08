Thyssenkrupp Aktie: Wichtiges Geld für den Umbau?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp will seine Stahlproduktion ökologischer machen: Am Freitag hat der deutsche Industrieriese nun einen weiteren Meilenstein für jenes hehre Ziel auf den Weg gebracht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hat Thyssenkrupp in Duisburg den Bau einer Anlage vorgestellt, welche per Wasserstoff und erneuerbaren Energien Stahl CO2-neutral produzieren soll. „Der Hebel zum Klimaschutz ist fast nirgends so groß wie beim Stahl“, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung