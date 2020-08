Thyssenkrupp-Aktie – Was passiert mit dem Geld? Neue Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Verkauf der Aufzugssparte ist abgeschlossen! Die Vorstandschefin von Thyssenkrupp, Martina Merz, ist nun sehr zuversichtlich! „Die Erlöse in Milliardenhöhe geben uns Rückenwind für den Umbau von Thyssenkrupp", so Merz in einem Statement! Nun erwarten jedoch die Investoren, Fondsgesellschaften und Anleger Auskunft darüber, wie der Verkaufserlös in Höhe von 17,2 Milliarden Euro verwendet wird. In Frage kommen vor allem Schuldenabbau, Investitionen ...



