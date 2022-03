Thyssenkrupp-Aktie: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von thyssenkrupp war in den letzten Wochen und Monaten recht volatil. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine sprang der Kurs zunächst um 15 Prozent in die Höhe und fiel kurz darauf wieder. Mitte März passte der Stahl- und Industriekonzern seine Prognosen an, woraufhin der Aktienkurs erneut einbrach. Thyssenkrupp rechnet damit, dass der Krieg in der Ukraine die Geschäftsentwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



