Thyssenkrupp-Aktie: Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

Die Thyssenkrupp-Aktie hat in dieser Handelswoche deutlich zugelegt. Die Aktien liegen auf wochensicht derzeit um mehr als 15 Prozent im Plus. Der Aktienkurs wurde durch den überraschend positiven Quartalsbericht angetrieben, in dem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das 2. Quartal übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Thyssenkrupp verwies auf höhere Umsätze und verbesserte Margen bei Werkstoffdienstleistungen und… Hier weiterlesen