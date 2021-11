Thyssenkrupp-Aktie: Phoenix aus der Asche!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Thyssenkrupp-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) mit deutlichem Wachstum von der konjunkturellen Erholung profitiert. So fasst das Finanzportal „finanzen.net“ die Berichte zu den aktuellen Zahlen von Thyssenkrupp zusammen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Meldungen darüber am Donnerstagvormittag überschlugen.

Zunächst gilt daher der Blick dem Zahlenwerk. Laut übereinstimmender Medienberichte lässt sich dazu folgendes feststellen, Stichwort bereinigter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung