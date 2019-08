Thyssenkrupp Aktie: Millionenpaket für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp feilt an der Logistik: Wie der Industrieriese am Montag mitteilte, investiert der Unternehmensbereich „thyssenkrupp Materials Services“, der Werkstoff-Dienstleister und -Händler des Konzerns, etwa 70 Millionen Euro in den Ausbau des Lagernetzwerks in Europa.

Die Investitionssumme soll demnach neben Deutschland auch für Standorte in Polen und Ungarn eingesetzt werden. „Der Ausbau und die Modernisierung unserer Kapazitäten sind wichtige Elemente unseres Wachstums“, betonte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



