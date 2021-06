Thyssenkrupp-Aktie: Kein Potenzial mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Stahlmarkt ist und bleibt angespannt. So die Einschätzung von Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg in einer Rede vor Wirtschafts-Journalisten in Düsseldorf. Laut dpa-AFX betonte Osburg dabei, dass Europa einen Stahlengpass habe. Europas Stahlindustrie habe zwar die Kapazitäten hochgefahren. Doch das reiche nicht.

Thyssenkrupp in guter Position

Vor allem die hohe Nachfrage aus den USA als auch China aufgrund der schnellen Erholung nach der Pandemie



